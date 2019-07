E wier an engem Gaart opgeschloen, an huet eng Persoun, déi an der Sonn louch, just knapp verfeelt, melle britesch Medien.

Wéi et heescht, hat sech dee blanne Passagéier an der Pneue-Këscht vun engem Jet vun der Fluchgesellschaft Kenya Airways verstoppt. Wärend der Landung e Méindeg de Mëtteg ass de Mann dunn erausgefall. Hie war zu dem Zäitpunkt schonn dout. Wéi et heescht, wier hien erfruer gewiescht. De Kierper war een eenzegen Äisblock. D'Police huet dono an der Pneue-Këscht vum betraffene Fliger eng Posch, Waasser a Liewensmëttel fonnt.