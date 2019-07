Den demokratesche Presidentschaftskandidat Joe Biden huet nom éischten Televisiounsduell mat senge Konkurrenten an den Ëmfroen un Zoustëmmung verluer.

Hie läit wuel weiderhin un der Spëtzt. Ma wéi aus dem Sondage vum Noriichtesender CNN ervir geet, wier hie vun 32 Prozent Enn Mee, op elo 22 Prozent erof gefall.

Dogéint konnt déi demokratesch Senateurin Kamala Harris no der Debatte däitlech zouleeën. Si kënnt der Ëmfro vu CNN no mat 17% op déi zweet Plaz. D'Afroamerikanerin war wärend dem Televisiounsduell de leschten Donneschdeg an eng hefteg Diskussioun mam Joe Biden iwwert d'Diskriminéierung vu Schwaarze geroden.

D'Senateurin Elizabeth Warren kënnt iwwerdeems mat 15% op déi drëtt Plaz. De Senateur Bernie Sanders ass sengersäits op 14% erof gerutscht.

Obwuel den Joe Biden un Zoustëmmung verluer huet, sinn déi meescht Demokrate weiderhin dovun iwwerzeegt, dass hien déi bescht Chancen huet bei de Presidentiellen am November d'nächst Joer de republikanesche President Donald Trump ofzeléisen. Allerdéngs sinn d'Ëmfroen, 16 Méint virun de Presidentschaftswalen, alles anescht wéi kloer.