D'Majoritéit am Nationalrot huet dofir gestëmmt, fir dat ëmstriddenen Onkrautvernichtungsmëttel komplett ze verbidden.

Déi sozialdemokratescht Partei SPÖ hat dës Propos agereecht, déi vum Nationalrot ugeholl gouf. Et ass awer nach net kloer, op esou e Verbuet kann duerchgesat ginn, well et rechtlech ëmstridden ass an a Kontradiktioun mam EU-Recht kéint stoen.