Nodeems bekannt ass, dass déi däitsch Verdeedegungsministesch Ursula von der Leyen nei EU Kommissiounscheffin soll ginn, lafe bei eisen Däitschen Noper Diskussioun iwwert hier Nofolleg am Verdeedegungsministère op Héichtouren. No Informatiounen vun der dpa sinn de Gesondheetsminister Jens Spahn souwéi d'Verdeedegungsexperten Johann Wadephul an Henning Otte am Gespréich dëse Posten ze iwwerhuelen. Och de fréieren CDU-Generalsekretär a Staatssekretär am Verdeedegungsministère Peter Tauber hätt Chancen.