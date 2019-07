Duerch eng Loftattack op e Flüchtlingslager an der libescher Haaptstad Tripolis koumen op d'mannst 35 Mënschen ëm d'Liewen.

An dem komplett iwwerfëllte Lager hu sech virun allem afrikanesch Migranten opgehalen. Iwwer 70 Leit wier blesséiert ginn, mellt den arabesche Sender Al-Jazeera. Et gëtt gefaart, dass nach vill Affer ënnert den Debrisen leien.

An dem betraffene Flüchtlingslager ware ronn 150 Migranten aus dem Sudan, Eritrea a Somalia ënnerbruecht. Wéi et heescht, wier d'Arméi vum Generol Chalifa Haftar responsabel, dee wäit Deeler vum Land ënnert senger Kontroll huet. Hien hat am Abrëll eng Offensive op d'Haaptstad Tripolis ordonnéiert. Den Haftar gëtt vum libesche Parlament am Oste vum Land ënnerstëtzt.