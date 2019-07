D'Graf war an enger fréierer Héichbuerg vum sougenannten Islamesche Staat.

Ronn 200 Läiche goufen an engem Massegraf an der Géigend vum syresche Rakka, der fréierer Héichbuerg vum IS fonnt.

Wéi lokal Autoritéiten an eng ONG matdeelen, wieren ënnert de Kadaveren och 5 Läichen, déi orange ugedoe waren, also Geisele vum IS waren.