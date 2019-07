Offiziell war d'U-Boot op enger Missioun, fir de Mieresbuedem z'erfuerschen.

Nodeems et virun 2 Deeg an engem russeschen U-Boot gebrannt hat an op d'mannst 14 Persounen duerch Dampvergëftungen ëm d'Liewe koumen, mécht Moskau ee Staatsgeheimnis ëm d'Hannergrënn vum déidlechen Tëschefall. Et géif een Detailer net publique maachen, heescht et vum Spriecher vum Kreml. Dat wier normal, datt esou Informatioune net ëffentlech gemaach géifen.

Vum Verdeedegungsministère ass et bis elo just d'Nouvelle, datt d'U-Boot fir eng Missioun ënnerwee war, wou et drëms goung, de Mieresbuedem z'erfuerschen. Well u Bord awer héich Responsabeler vun der Marinn waren, gi d'Medien dovunner aus, datt et sech net ëm ee normalen Asaz handele kéint.