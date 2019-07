De Grond vum Doud solle gëfteg Gaser sinn, déi vun de Persounen ageotemt goufen.

A Spuenien an der Géigend vun Zaragossa sinn 3 Persounen an engem Wäikeller gestuerwen, datt well se gëfteg Gaser sollen ageotemt hunn.

Fir d'éischt sinn zwou Persounen am Keller verscheet. Eng drëtt Persoun déi déi gëfteg Dämp ageotemt hat, ass Owes verscheet.

Elo soll eng Enquête déi genee Doudesursaach erausfannen. Wéi et awer elo schonns heescht, schéngt et, wéi wann eng héich Konzentratioun vu Kuelendioxid d'Ursaach wier, déi op d'Drauwen zeréck geet, déi am gaange waren ze gären.