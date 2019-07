De President Putin huet dofir e Mëttwoch ee Gesetzesentworf ënnerschriwwen, mat deem säi Land aus dem Vertrag klëmmt.

Am Februar hu jo schonn d'Amerikaner deem Accord de Réck gedréint, deen et zanter 1987 gouf an deen e Verbuet vun atomare Mëttelstreckerakéite virgesinn hat.