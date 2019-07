Dat huet Boeing e Mëttwoch matgedeelt, nodeems jo zwee Fligere vum Typ Boeing 737 Max erofgefall waren.

Dësen Entschiedegungsfong soll mat 100 Milliounen Dollar, dat heescht knapp 89 Milliounen Euro, gespeist ginn. Domat kéinten dann d'Ausbildung an déi deeglech Depensë vun de Famille vun den Doudesaffer, genee wéi Entwécklungsprogrammer an de betraffene Gemenge finanzéiert ginn.

Bei deenen zwee Accidenter am Oktober 2018 an Indonesien an am Mäerz 2019 an Ethiopien sinn 346 Mënschen ëm d'Liewe komm.