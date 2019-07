De russesche President Wladimir Putin gëtt um Donneschdeg am Vatikan vum Poopst Franziskus an Audienz empfaangen.

No 2013 an 2015 ass et schonn déi drëtt Renconter tëscht dem Chef vun der kathoulescher Kierch an dem Kremlchef. Nieft dem Poopst gesäit de Wladimir Putin och den italienesche Premier Giuseppe Conte.