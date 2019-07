Ee Grupp vun däitsche Sportler vu Stuttgart ass an den italieneschen Alpen verongléckt. Eng Fra koum ëm d'Liewen, zwee Männer goufe schwéier verwonnt.

De Grupp war op 3.100 Meter Héicht um Forni-Gletscher an der Lombardei ënnerwee an ass an eng Spléck gefall. Zwou Persoune konnten zeréck an eng Hütt goen an hu vun do aus Hëllef geruff. Am ganzen hu musse 14 Persounen a Sécherheet bruecht ginn. Fir eng Persoun koum wéi gesot all Hëllef ze spéit.