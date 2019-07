Am US-Bundesstaat Kentucky sinn net manner wéi 45'000 Fässer Whisky vun der Mark Jim Beam engem Feier zum Affer gefall.

De Brand gouf wahrscheinlech duerch ee Blëtz ausgeléist, heescht et vum Produzent. Blesséiert gouf keen.

D'Whisky-Frënn bräichten sech awer keng Suergen ze maachen, dass net genuch Reserven do wieren. An de Lagerhale vun Jim Beam a Kentucky gi ronn 3,3 Millioune Fässer stockéiert. Wéi et heescht, wier de Whisky, dee vum Feier zerstéiert gouf, nach relativ jonk gewiescht.