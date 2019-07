Tragescht Ongléck vun engem Fëscherboot am Karibesche Mier virun Honduras. 26 Fëscher koumen ëm d'Liewen. 47 hunn d'Ongléck iwwerlieft.

Firwat d'Boot ënnergaangen ass, muss nach gekläert ginn. Glécklecherweis wier an der Géigend ee Schëff vun der Marinne ënnerwee gewiescht, dat déi Iwwerliewend konnt ophuelen, heescht et vun den lokalen Autoritéiten.

Den Equipage war Dosende vu Meile virun der Küst vum mëttelamerikanesche Land ënnerwee, fir no Homarden ze fëschen. De Kapitän hätt nach no Hëllef geruff. Hie selwer ass och ënnert den Doudesaffer.

Nëmmen e puer Stonne virdrun hat d'Marinne vun Honduras eegenen Donnéeë no 40 Fëscher gerett, nodeems si an där selwechter Géigend virun der Küst ënnergaange waren. D'Boot war just fir 31 Persounen zougelooss.