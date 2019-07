Versteeë vun enger Büst vum egyptesche Pharao Tutanchamun soll géint international Konventioune goen.

Eng Auktioun zu London suergt fir vill Kritik zu Kairo. Am bekannten Auktiounshaus Christie's zu London soll en Donneschdeg nämlech eng 3.000 Joer al Büst vum egyptesche Pharao Tutanchamun versteet ginn an dat géing géint international Konventiounen an Ofmaachunge goen, sou den egypteschen Ausseministère.

Des Büst wär wahrscheinlech an de 70er Joren aus dem Karnak-Tempel geklaut ginn. Den egyptesche Ministère fir Antik Géigestänn wëll elo d'Dokumenter vun der Büst iwwerpréiwe loossen. Si huelen un, dass de Kapp vum Tutanchamun op illegalem Wee op London komm ass.

De Wäert vun dësem anticke Géigestand gëtt op 4,5 Milliounen Euro estiméiert.