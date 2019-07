En uerge Stuerm huet déi Nord-ëstlech chinesesch Provënz getraff an huet zu engem Tornado, deen an der Stad säin Onwiese gedriwwen huet, gefouert.

Am uergste getraff gouf d'Stad Kaiyuan an der Provënz Liaoning. Hei si Beem a Pottoen ëmgefall, Fënster goufe beschiedegt a Maueren agerappt. Eleng hei goufen iwwer 190 Leit verwonnt, 43 vun hinne koumen an d'Spidol, esou éischt Zuele vun den Autoritéiten.