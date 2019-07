Dat wier déi effektiivste Mesure, schreiwe Fuerscher vun der Technescher Héichschoul vun Zürech an der Fachzäitschrëft "Science".

D'Äerd kéint een Drëttel méi Bëscher verdroen, ouni dass Stied oder Agrarflächen géifen drënner leiden. D'Fuerscher gi kloer Indikatioune, wou op der Welt nei Beem kéinte wuessen a wéi vill Kuelestoff dass si géife späicheren.

Besonnesch vill Potential wier nach a Russland, hannendru kéimen d'USA, Kanada, Australien, Brasilien a China. Beem ze planzen hätt d'Potenzial zwee Drëttel vun de klimaschiedlechen CO2 Emissiounen, déi de Mënsch provozéiert huet, opzehuelen. Déi nei Bëscher kéinten 205 Milliarden Tonnen Kuelestoff späicheren, wa se bis grouss genuch wieren.

Et misst jiddwerfalls séier gehandelt ginn, well et géif Joerzéngten daueren, bis d'Bëscher prett wieren. Aktuell ass d'Äerd mat 2,8 Milliarden Hektar Bësch bedeckt. De Fuerscher no wier et méiglech 900 zousätzlech Milliounen Hektar ze planzen. Dat géif bal der Fläch vun den USA entspriechen. Am Kader vun hire Berechnungen hunn d'Fuerscher bewosst Stied a landwirtschaftlech Terrainen ausgeschloss.