Fuerscher hunn iwwer Dausend Fäll vun Haifësch a Rochen dokumentéiert, déi sech a Plastiksoffall verfaangen haten.

Basis vun der Auswäertung si scho méi al Etüden a Beiträg, déi op Twitter gemaach goufen.

Wéi et vun deene britesche Fuerscher heescht, wier d'Zuel vun den Déieren déi effektiv betraff sinn, wahrscheinlech vill méi héich. Dacks handelt et sech beim Plastiksoffall ëm Reschter vu Fëschernetzer.

D'Fuerscher hunn ee konkrete Fall vun enger Zort Haifësch genannt, dee sech a Seeler verfaangen hat an déi sech, wéi d'Déier gewuess ass, an d'Haut agebuert an uerg Blessure provozéiert hunn.

De Problem wier wahrscheinlech bis elo ënnerschat ginn, halen d'Auteure vun der Etüd fest. Och sougenannt Tigerhaien a grouss Walhaien, déi gréisst Fësch op der Welt, wiere betraff. Déieren déi sech am Offall verfänken, géife leiden a kéinten dorunner stierwen.