Et war dat stäerkst Biewen zanter 20 Joer, dat registréiert gouf. D'Secousse ware vu Los Angeles bis op Las Vegas ze spieren.

Millioune vu Leit goufen a Panik versat.

No Donnéeë vun den zoustännegen Autoritéiten hat d'Biewen an enger Wüsteregioun iwwer 200 Kilometer nordëstlech vun L.A eng Stäerkt vu 6,4 op der Richterskala. Dono goufen et nach iwwer honnert Nobiewen.

Plazeweis sinn a Geschäfter Regaler ëmgefall, et goufen och Haiser a Stroossen beschiedegt. Wéi et heescht, géifen et awer glécklecherweis keng Informatiounen iwwer Blesséierter oder Doudesaffer ginn.

Dat lescht grousst Biewen am Süde vu Kalifornien gouf et am Joer 1999. Et hat eng Stäerkt vu 7,1 op der Richterskala. Et war deemools kengem eppes geschitt.