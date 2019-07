Den US-President Trump huet d'Feierlechkeete fir den Onofhängegkeetsdag zu Washington fir eng ëmstridde militäresch Muechtdemonstratioun genotzt.

Hien huet d'Vollek opgeruff zesummen ze stoen. Den Donald Trump ass op enger Bühn virum Lincoln Memorial opgetrueden. Op all Säit stoung ee Panzer. Hien huet hanner enger schosssécherer Wand aus Glas geschwat.

Zéngdausende vu Leit haten sech op der National Mall am Zentrum vu Washington versammelt. Kritiker hunn dem US-President virgeheit, d'Feierlechkeeten ze politiséieren an ze militariséieren.

Mat enger patriotescher Ried huet sech den Donald Trump un d'Vollek adresséiert. Hie sot, dass d'USA sou staark wiere wéi nach ni. Fir d'Amerikaner wier näischt onméiglech. A senger Ried ass den amerikanesche President op wichteg Momenter an der Geschicht agaangen. D'USA wieren déi aussergewéinlechst Natioun an der Weltgeschicht.

Den Donald Trump huet mat senger Ried eng Traditioun gebrach. De 4. Juli, dem Dag op dem un d'Grënnung vun den USA am Joer 1776 erënnert gëtt, ass gewéinlech een onpolitesche Feierdag. Honnertdausende vu Leit notzen den Dag fir ee Picknick op de Wisen vun der National Mall zu Washington. Normalerweis steet den amerikanesche President net am Mëttelpunkt an hält och keng Ried. Politiker vun den oppositionellen Demokraten hunn de Trump virgeheit, sech 16 Méint virun de Presidentiellen op Käschte vun de Steierzueler an Zeen ze setzen.