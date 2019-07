Ënner anerem wërft hiren Affekot dem Salvini Diffamatioun an och opruffen zu strofbaren Handlunge vir.

D'Kapitänin vun der däitscher Hëllefsorganisatioun Sea-Watch wëll elo rechtlech Schrëtter géint den italieneschen Inneminister Matteo Salvini ënnerhuelen. D'Carola Rackete mécht eng Plainte wéinst Diffamatioun. De Salvini huet d'Kapitänin ëmmer nees an de Mond geholl a si ënner anerem och eng Nervesee genannt. Dem Affekot vum Carola Rackete no hätt den Salvini och zu Handlungen opgeruff, déi strofbar sinn.

D'Kapitänin war mat hirem Schëff, wou 40 Migranten u Bord waren, onerlaabt an den Hafe vun Lampedusa gefuer, gouf dunn vun den italieneschen Autoritéite festgeholl an nees fräigelooss. Elo huet si Italien verlooss an ass, wéinst de ganze Menacen, op enger geheimer Plaz, bis si vun den italieneschen Autoritéite verhéiert gëtt.