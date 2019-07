De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn warnt virun enger neier Flüchtlingskris fir de Fall, dass den sech weider verschäerft.

Sollt d'Situatioun tëscht Washington an Teheran weider eskaléieren, bestéing d'Gefor, dass dräi Milliounen Afghanen, déi am Land liewen, den Iran verloossen, esou den Asselborn an der "Welt am Sonntag". Déi meescht vun hinne géife wahrscheinlech an d'Tierkei an duerno an Europa flüchten, esou de Minister weider. An dowéinst bestéing d'Gefor vun enger riseger Flüchtlingswell.

Den Iran hat sech jo 2015 mat den USA, China, Russland, Frankräich, Groussbritannien an Däitschland op en Accord gëeenegt, dee verhënnere sollt, dass den Iran eng Atombomm géif bauen. Am Géigenzuch dozou sollte westlech Wirtschaftssanktiounen ofgebaut ginn. Am Mee lescht Joer hat den US-President Donald Trump d'Ofkommes awer eesäiteg gekënnegt. Hien ass der Meenung, dass dem Accord den Iran net dovun ofhält eng Atommuecht ze ginn a fuerdert méi streng Oplagen.