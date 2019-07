Um Nationalfeierdag am Venezuela hu souwuel d'Regierung wéi d'Oppositioun nach eng Kéier hir Supporter mobiliséiert zu Dausenden op d'Strooss ze goen.

Nächst Woch sollen sech béid Parteie fir Gespréicher an Norwegen gesinn. Den Interimspresident Guaidó versicht zanter Méint de laangjärege Staatschef Nicolas Maduro zum Récktrëtt ze zwéngen. Bei de Gespréicher an Norwegen wëll de Guaidó duerchsetzen, dass eng Iwwergangsregierung forméiert gëtt an Neiwalen organiséiert ginn. De Maduro huet iwwerdeems erkläert, dass jidderee misst nogi fir en Accord kënnen ze fannen, ma schéngt net wëlles ze hunn säi Posten ofzeginn.