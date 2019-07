Den US-President Donald Trump wëll geschwënn ufänke masseweis Awanderer auszeweisen.

Hie géing dat net Razzien nennen. Si géife just Leit fortschécken, déi am Laf vun de Joren illegal an d'Land komm wieren, esou den Trump. En éischten Datum fir dës Aktioun am Juni war verréckelt ginn, nodeems den Datum dofir un d'Press duerchgesickert war. Dat haart Duerchgräife géint illegal agewandert Leit ass ee vu de Schwéierpunkte vu senger Politik. An domat wëll hien och bei de Walen nächst Joer erëm punkten.