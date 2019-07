Si huet den Holocaust zesumme mat hirer Zwillingsschwëster iwwerlieft, elo ass d'Eva Mozes Kor am Alter vun 85 Joer gestuerwen.

De Groussdeel vun hirer Famill ass an Auschwitz ëmkomm, si selwer gouf vum Josef Mengele fir medezinesch Experimenter mëssbraucht. En Donneschdeg ass d'Eva Kor am polnesche Krakau gestuerwen, wéi dat vun hir gegrënnte Candles Holocaust Museum and Education Center in am US-Bundesstaat Indiana matgedeelt huet.

Si ass den 31. Januar 1934 a Rumänien op d'Welt komm. Am Alter vun 10 Joer gouf si 1944 mat hirer Famill an d'Konzentratiounslager Auschwitz-Birkenau deportéiert. Wärend hir Elteren an 2 Schwësteren an de Gaskummeren vun den Nazien ëmbruecht goufen, war d'Eva mat hirer Zwillingsschwëster Miriam vum berüchtegten KZ-Dokter Josef Mengele fir medezinesch Experimenter u Mënschen ausgewielt ginn.

Béid Schwësteren hunn d'Experimenter iwwerlieft an och d'Befreiung am Januar 1945 duerch sowjetesch Truppen. D'Eva ass nom Zweete Weltkrich an Israel ausgewandert, spéider an d'USA, wou si Opklärungsaarbecht iwwer den Holocaust an d'Verbrieche vum Mengele geleescht huet.

Hir Schwëster Miriam ass 1993 un Niereversoe gestuerwen, well sech hir Nieren no den Experimenter ni richteg entwéckelt haten.

D'Eva Kor gouf 2015 als Zeien am Lüneburger NS-Prozess géint de fréieren Auschwitz-Comptabel Oskar G. befrot. Si huet iwwer d'Mënscheversich erzielt, ass duerno am Geriichtssall op den 93 Joer alen Ugekloten duergaangen an huet him d'Hand gereecht. Spéider huet d'Eva Kor an enger ARD-Talksendung mam Günter Jauch gesot, d'Zäit vun den Ukloen misst en Enn hunn, et misst méi op Gespréicher gesat ginn, op Verzeien.

Auschwitz-Birkenau war am Zweete Weltkrich a vum Hitler besate Polen dat gréisste Vernichtungslager vun den Nazien. Ronn 1,1 Millioune Mënschn goufen do ëmbruecht, déi meescht Judden. Och 80.000 net-jüddesch Polen, 25.000 Sinti a Roma, sou wéi 20.000 sowjetesch Zaldote koumen am Lager ëm d'Liewen. Déi Rout Arméi huet d'Lager de 27. Januar 1945 befreit.