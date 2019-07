Déi Islamesch Republik huet e Sonndeg géint eng weider Oplo vum Vertrag ze verstouss.

De President Hassan Ruhani hat annoncéiert d'Uranuräicherung wëllen iwwert déi erlaabte Grenz eropzefueren. Domat hätt den Iran schonn déi zweete Kéier bannent e puer Deeg géint den Accord verstouss. Rezent hat Teheran schonn de maximale Grenzwäert fir Uran-Depoten iwwerschratt. Et wier ee grondsätzlech zwar nach un der Rettung vum Accord interesséiert a bereet erëm mat den USA un en Dësch ze kommen, awer nëmme wa virdrun all d'Sanktioune géint den Iran géifen opgehuewe ginn, esou de Ruhani e Samschdeg an engem Telefonsgespréich mam franséische President Emmanuel Macron.