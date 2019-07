Wéinst massive Menacë vun der italienescher Regierung ass dat däitscht Rettungsschëff a Mëttelmier "Alan Kurdi" elo Richtung Malta ënnerwee.

Dat huet d'Hëllefsorganisatioun Sea-Eye e Samschdeg den Owend annoncéiert. D'Schëff, dat 65 Migrante virum Erdrénke gerett gehat, wollt eigentlech an den Hafe vun der italienescher Insel Lampedusa fueren, well dat deen nooste sécheren Hafe gewiescht wier. Ma well déi italienesch Autoritéiten dem Schëff verbueden hunn zu Lampedusa unzeleeën an der Besatzung mat héije Strofe gedreet hunn, geet et elo Richtung Malta.

Virdrun hat en anert Rettungsschëff d'Verbuet vun den italieneschen Autoritéiten ignoréiert a war awer an den Hafe vu Lampedusa gefuer. D'Kapitänin vum Schëff war doropshi fir kuerz Zäit souguer verhaft ginn. D'Verbuet vun Italien gëllt obschonns eng Rei europäesch Länner offréiert hunn d'Migranten opzehuelen.

© AFP

Vun der Organisatioun Sea-Eye ass et de Message, dass wann d'Staats- a Regierungscheffen hir Kritik um italieneschen Inneminister eescht mengen, da kéinten si d'Alan Kurdi och zu Malta alafe loossen. D'Schëff soll e Samschdeg am Nomëtteg zu Malta ukommen.