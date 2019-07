Den Iran géif vill schlëmm Saache maachen, huet den US-President weider betount an drop higewisen, datt d'Land nimools am Besëtz vun Atomwaffe wäert sinn.

Den US-President huet dem Iran op e neits gedreet, dat nodeems d'Land annoncéiert huet, géint eng zentral Oplo vum Internationalen Atomofkommes ze verstoussen. Den Iran sollt besser oppassen, sou den Donald Trump viru Journalisten. D'Regierung zu Teheran hat do virdrun annoncéiert, vun e Sonndeg un, d'Uranuräicherung, jee no Besoin, an Etappen op 5 bis 20 Prozent ze erhéijen. Uran wou op 90% ugeräichert ass, ka fir Nuklearwaffe benotzt ginn.



An engem Interview mat de Welt am Sonntag huet de Weekend iwwer och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn den Iran opgefuerdert, sech weider un dat internationaalt Atomofkommes ze halen. Am anere Fall géife sech d'Relatiounen tëscht dem Iran an den Europäer verschlechteren, sou de Lëtzebuerger Diplomatiechef. Déi géif béide Parteie schueden, huet de Jean Asselborn gewarnt. Den eesäitegen Austrëtt vun den USA aus dem Atomofkommes d'lescht Joer huet hien als totale Feeltrëtt vum Donald Trump bezeechent. Domat hätt den US-President de Vertrag faktesch gebrach.