Ronn 50.000 Fraen a Meedercher goufe bannent engem Joer vun hirem Partner oder vu Familljememberen ëmbruecht. Dat geet aus enger Etüde vun de Vereenten Natiounen ervir. Am ganze goufen am Joer 2017 weltwäit 87.000 Fraen dout gemaach. Déi Chifferen hält de Rapport vum UN-Büro fir Drogen- a Verbriechensbekämpfung zu Wien fest.

Vill gi vun hiren aktuellen oder fréiere Partner ëmbruecht, awer och vu Pappen, Bridder, Mammen, Schwësteren oder anere Familljemembere wéinst hirer Roll an hirem Rang. Wann et sech ëm Partner oder Ex-Partner géif handelen, wieren d'Dote meeschtens net spontan a stéingen um Enn vun enger laanger Spiral vu Gewalt. Ënnert de Motiver spille Jalousie an Angscht virun Trennung eng wichteg Roll. Wann ee mat den Zuele vun 2012 géif vergläichen, wier et de Constat, dass d'Zuel vun den Affer liicht klëmmt, sou d'Auteure vum Rapport. Gekuckt op déi eenzel Kontinenter fält op, dass sech déi meescht Fäll vun déidlecher haislecher Gewalt an Asien ofspillen. Do goufen 2017 ronn 200.000 Fraen a Meedercher vu Partner oder Familljememberen ëmbruecht. An Europa goufen et 3.000 Fäll.

Alles an allem goufe 2017 weltwäit 464.000 Mënschen ëmbruecht. Duerch Mord wiere vill méi Leit gestuerwen, wéi an all den arméierte Konflikter an deem selwechten Zäitraum. An dëse Konflikter koumen 89.000 Mënschen ëm d'Liewen.