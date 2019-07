Eng Fra gouf e Freideg den Owend an d'Hecke gezunn an do brutal mëssbraucht. D'Police huet e Grupp Jugendlecher am Viséier, net méi al wéi 14 Joer.

No der Vergewaltegung vun enger jonker Fra, ermëttelt d'Police zu Mühlheim an der Ruhr géint 5 Kanner a Jugendlecher am Alter vun nëmmen 12 bis 14 Joer. Si sollen d'Fra am spéide Freidegowend vun der Strooss fort an d'Hecke gezunn hunn an do mëssbraucht hunn. "Et war Gewalt am Spill, massiv Gewalt", sot e Porte-parole vun der zoustänneger Police. D'Affer koum blesséiert an d'Spidol a gëtt betreit.

Déi 2 Kanner vun 12 Joer goufen a Präsenz vun hiren Elteren vun der Police verhéiert a konnten nach um Owend selwer nees Heem. Déi 3 14 Joer al Jongen hunn eng Nuecht an der Zell misse verbréngen a goufen offiziell verhéiert. Si konnten am Laf vun e Samschdeg nees bei hir Elteren.

Ermëttelt gëtt wéinst engem "schwéiere Sexualdelikt". Wéi et an der internationaler Press heescht, hätten d'Jongen déi bulgaresch Nationalitéit. Elo muss nach ermëttelt ginn, wie wéi eng Roll beim Verbriechen hat.

Awunner a Mühlheim waren e Freideg den Owend géint 22.15 Auer opmierksam ginn, well hiren Hond op eemol nervös reagéiert hätt. Am Gréngs, hannert hirem Gaart, hu si déi jonk Fra an 2 männlech Persoune gesinn an d'Police alarméiert. Déi 2 Verdächteg wieren iwwert e Vëloswee geflücht. D'Awunner hu sech ëm d'Affer gekëmmert bis d'Police do war.

No enger Sich goufen déi Jugendlech gestallt. Detailer wollt d'Police keng ginn, och iwwer de Gesondheetszoustand vum Affer koume keng Informatiounen no baussen.

D'Jugendamt soll sech elo ëm d'Betreie vun den 2 12 Joer ale Kanner këmmeren. Falls d'Mataarbechter den Androck kréien, dass d'Famillje mat der Situatioun iwwerfuerdert sinn, géifen d'Kanner aus der Famill geholl ginn. D'Stad Mühlheim huet den Eltere geroden, d'Kanner déi nächst Woch aus der Schoul ze loossen, duerno géing an der Regioun Nordrhein-Westfalen d'Summervakanz ufänken.