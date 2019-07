De Bus war vun enger Autobunnsbréck südlech vun Neu Delhi an d'Déift gefall.

Bei engem uerge Busongléck an Indien sinn e Méindeg op d'mannst 29 Mënschen ëm d'Liewe komm. De Bus war op enger Autbunnsbréck südlech vun Neu Delhi fir d'éischt an eng Leitplank geknuppt an dunn an d'Déift gefall, sou d'Police. De Chauffeur war wuel hannert dem Steierrad ageschlof.

De Bus ass 12 Meter an d'Déift gefall, den Daach gouf beim Accident agedréckt. Wéi d'Autoritéite matgedeelt hunn, goufen 18 Persoune blesséiert. Am Bus ware ronn 50 Leit.

Zanter der Erëffnung vun der 6-spuereger Autobunn am Joer 2012 sinn den Autoritéiten no 900 Mënsche gestuerwen. Iwwer 150.000 Leit stierwen all Joer op de Stroossen an Indien.