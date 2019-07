Et bräicht ee ganz séier europäesch Schëffer am Mëttelmier, sou de Lëtzebuerger Ausseminister am Interview mam Deutschlandfunk.

ONGe wéi Sea Watch oder Sea-Eye dierften en Vue vun de Krichshandlungen a Libyen mat de Rettungsasätz am Mëttelmier net eleng gelooss ginn. Weider huet de Jean Asselborn betount, dass et wichteg wier, dass vu vireran Häfe bestëmmt ginn, déi dës Schëffer eraloossen. An deenen Häfen, missten no Aussoe vum Lëtzebuerger Ausseminister, an Zesummenaarbecht mam UNO-Flüchtlingswierk an dem Flüchtlingskommissariat vun de Vereenten Natiounen, Strukture geschaaft ginn, déi sech effikass ëm d'Flüchtlinge këmmeren. Dat wiere Froe vun der Solidaritéit a vun der elementaarster Mënschlechkeet, sou de Jean Asselborn um Deutschlandfunk.

Zesumme mat de Vereenten Natiounen misst et méiglech sinn, dass Mënschen, déi am Mëttelmier gerett ginn, a Strukture kommen, déi bewaacht ginn an Asylanten op eng sécher Plaz bréngt. Migranten ouni Aussicht op Asyl misste mat Dignitéit zeréck an hir Länner geschéckt ginn, fuerdert de Lëtzebuerger Ausseminister. Wichteg wier awer, dass all d'Memberlänner solidaresch sinn. Et wieren der sechs, siwen oder aacht, déi aner géifen an den aneren Eck kucken, gëtt de Jean Asselborn nach zitéiert.