Déi konservativ Partei Nea Dimokratia vum Kyriakos Mitsotakis wënnt déi virgezunne Parlamentswalen. Si kënnt op ronn 40% vun de Stëmmen.

Hie war déi grouss Hoffnung vun de Griichen, den Alexis Tsipras, dee viru 4 Joer als radikale Sozialist opgetrueden ass an de Wieler versprach hat, der Spuerpolitik een Enn ze setzen. Lo gouf en ofgewielt, déi Konservativ mam 51 Joer ale Kyriakos Mitsotakis hunn d'Walen e Sonndeg a Griicheland gewonnen an d'Vollek huet elo héich Erwaardungen un hien.

Et war eng kuerz Nuecht, fir d’Victoire wierklech ze feieren, well schonn e Méindeg de Moien, wéi déi definitiv Resultater bis do waren, hat de konservative Parteichef vun der Neier Demokratie, de Kyriakos Mitsotakis, Rendez-vous mam Äerzbëschof, fir den Eed ofzeleeën.

Méi Investissementer, manner Steieren a méi Aarbechtsplazen. Mat deene Versprieche koum den neie Mann zu Athen op bal 40% vun de Stëmmen. Genuch fir de lénke Krisepremier Alexis Tsipras ofzeléisen, deem seng Syriza-Partei et just nach op 31 an en hallwe Prozent gepackt hat.

"Dat griichescht Vollek huet eis e staarkt Mandat ginn, fir Griicheland ze veränneren. Mir wäerten déi Erwaardungen erfëllen. Schonn haut fänkt déi haart Aarbecht un. Ech hu Vertrauen dran, dass mer et packen an iwwert ons wäerten erauswuessen.", esou de Kyriakos Mitsotakis um Méindeg.

D’Victoire vum neie Mann war och gedriwwe vun der Flemm mat de Jore vum Rimm ëmmer ee Krack weider zouzéien ënnert dem Tsipras. An déi eeler Generatioun hat dem Lénken ni verzien, dass e Skopje d’Konzessioun gemaach huet vum Numm Nordmazedonien.

Mam wirtschaftlechen Opschwong hunn d’Rietsextremiste vum Gëllene Sonnenopgank iwwerdeems ee groussen Deel vun hire granzege Wieler verluer a si mat kengem eenzege Sëtz méi am Parlament vertrueden.