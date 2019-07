Kuerz no hirem Retour an d'Mëttelmier viru Libyen huet déi däitsch Hëllefsorganisatioun Sea-Eye mat hirem Rettungsschëff 44 Migranten opgeholl.

Den Asaz wier a Kooperatioun mat den malteseschen Autoritéite geschitt, sou d'Organisatioun op Twitter.

D'Flüchtlinge wiere mat engem hëlzene Boot ënnerwee gewiescht, dat kuerz virdru aus der Loft lokaliséiert gi war.

Ee Schëff vun der maltesescher Marinne wier elo ënnerwee, fir d'Migranten opzehuelen an u Land ze bréngen.

Den EU-Innekommissär Dimitri Avramopoulos fuerdert ee provisoreschen Verdeeler-Mechanismus fir Migranten, déi am Mëttelmier gerett goufen. D'Erausfuerderunge vun der Migratioun kéinten net nëmmen zu Laaschte vun Italien a Malta goen, just well dës Länner um Mëttelmier leien, huet den zoustännege Kommissär an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt" kritiséiert.

Bis déi nei Reegelen iwwert d'Verdeele vu Flüchtlingen nom sougenannten Dublin-System Realitéit ginn, missten all d'EU-Länner hir Responsabilitéiten iwwerhuelen a méi séier schaffen. Et misste provisoresch Accorde fonnt ginn, fir ze klären, wat mat de Flüchtlinge geschitt, wa se d'Rettungsschëffer verlooss hunn, sou den EU-Kommissär.

Situatiounen wéi am Fall vun der Sea Watch 3 an der Alan Kurdi, awer och ähnlech Virfäll, wärend deenen d'EU-Kommissioun tëscht de Memberlänner koordinéiert huet, misste verhënnert ginn.

Déi europäesch Staate musse sech däitlech méi fir Flüchtlingen aus Libyen engagéieren, dat fuerdert d'Flüchtlingswierk vun de Vereenten Natiounen.

Et géif een déi europäesch Regierungen opfuerderen, all hir politesch Relatioune mat der libescher Regierung ze notzen, fir eng däitlech Verbesserung vun der Situatioun fir d'Leit an den Opfaangstrukturen ze erreechen.

Dat sot de Vertrieder vum Flüchtlingswierk an Däitschland Dominik Bartsch an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". D'Zil misst sinn, all d'Leit an dëse Lager fräizeloossen.