D'Suen, déi wärend der Spendenaktioun fir déi däitsch Kapitänin Carola Rackete zesummekoumen, solle mat aneren Hëllefsorganisatioune gedeelt ginn.

Dat huet Sea Watch bekannt ginn. Et géif ee Gremium gegrënnt ginn, well d'Suen effikass, fir d'Rettung vu Flüchtlinge sollen agesat ginn, net nëmme fir Sea Watch.

Et wéilt een zesumme kucken, wou d'Suen am dréngendste gebraucht ginn, sou de Spriecher vun der däitscher Hëllefsorganisatioun géintiwwer der dpa.

An dësem Gremium solle Vertrieder vun den Hëllefsorganisatioune sëtzen, déi sech fir d'Rettung vu Migranten um Mëttelmier asetzen.

Een Deel vun de Spende soll awer och fir d'Affekotekäschte vun der Carola Rackete benotzt ginn. No der Arrestatioun vun där 31 Joer aler Fra koume Spenden an Héicht vun iwwert enger Millioun Euro zesummen. Si ass an tëscht nees op fräiem Fouss, mä an Italien gëtt weiderhi géint d'Carola Rackete enquêtéiert.