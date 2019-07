Déi éischt Salariéen hu missen hir Büroe raumen, zum Beispill zu New York. 18.000 Aarbechtsplaze solle jo am Ganze gestrach ginn.

Déi Beschäftegt hei am Land vun der Deutsche Bank dierfte vun den Entloossunge gréisstendeels verschount bleiwen, sou steet et an der geschriwwener Press.

570 Leit schaffen am Grand-Duché fir de Grupp. Scho virun 3 Joer hätt een zu Lëtzebuerg mat enger Reorganisatioun ugefaangen.