Eng bekannt Geriichtsaffär an den USA krut nees neie Wand a stellt elo d'US-Justiz an Deeler vun der Regierung an e schlecht Liicht.

Eng bekannt Geriichtsaffär an de Vereenegte Staaten krut nees neie Wand a stellt den Ament de ganzen US-amerikanesche Justizapparat an Deeler vun der Regierung an e schlecht Liicht. De Finanzmann Jeffrey Epstein gouf e Méindeg op en neits wéinst Handel vu mannerjärege Meedercher inculpéiert.

D'Procureuren hunn uginn honnerten, vläicht dausende sensibel Fotoe vu Meedercher am US-amerikanesche Milliardär senger Villa, matzen a Manhattan, fonnt ze hunn. De selwechten Dag ewéi d'Decouverte gouf den Jeffrey Epstein festgeholl. Ewéi d'New York Times schreift, wërft dëst Evenement awer nei Froen op, iwwert en Deal aus dem Joer 2008 tëscht de Procureure vu Miami an dem Epstein sengen Affekoten. Deemools scho war den Epstein ugeklot wéinst sexuelle Crimmen. Ma duerch en Accord blouf hie vun déifgrënnegen Enquêtë verschount.

Betreit gouf dësen Deal vum Alexander Acosta, deemools de Procureur General am Bundesstaat Miami, haut dem President Trump säi Staatssekretär fir Aarbecht. Déi nei Inculpatioun ass eng Geleeënheet, fir den US-amerikanesche Justizministère sech a Fro ze stellen a Kredibilitéit ze gewannen. Zanter Joren ass een nämlech mat de Reprochë konfrontéiert, an där Affär net gewëssenhaft geschafft ze hunn. Zanter Februar leeft elo eng intern Revisioun. De Staatssekretär Acosta kommunizéiert iwwerdeems net. Hie krut awer scho vun der Spriecherin vum Wäissen Haus Nancy Pelosi recommandéiert, zeréckzetrieden. Dat ebe wéinst deem ''Accord ouni Skrupel'' aus dem Joer 2008 mam Jeffrey Epstein.

De Finanzmann kritt iwwregens schonn zanter Joerzéngte sexuell Crimme virgehäit. A säi Fall gëllt zanter Joren als Paradebeispill fir räich wäiss Männer, déi sech an den USA hirer Responsabilitéit entzéie kënnen. Ee Kontakt vum Epstein ass zum Beispill de fréiere President Bill Clinton, schreift d'New York Times. Deem säi Büro léisst wëssen, dass de Bill Clinton näischt vun deene schrecklechen Dote wéisst.

Bedenklech ass och dës Anekdot: 2002 hätt den Donald Trump vis-à-vis vum New York Magazine gesot, den Epstein wär ee super Typ, a weider: ''Et gëtt souguer gesot, hien hätt schéi Fraen d'selwecht gär ewéi ech, a vill vun deene sinn éischter jonk.''

Virun iwwer 10 Joer scho stoung an der Uklo, den Epstein an seng Employéen hätten tëscht 2002 an 2005 Dosende Meedercher a vulnerabelem Alter, verschiddener net méi ewéi 14 Joer al, a seng Villen op der Upper East Side an zu Palm Beach bruecht. Do wär et zu sexuellem Mëssbrauch komm.

De Procureur General vu Manhattan huet an tëscht den Appell u Frae gemaach, déi eventuell och vum Milliardär mëssbraucht gi waren, sech ze mellen. En Donneschden gëtt de 66 Joer alen Epstein nees viru Geriicht erwaart.