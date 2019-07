De Boris Johnson bleift an der Course fir d'Successioun vun der britescher Premierministesch Theresa May de klore Favorit.

"Keen hätt him zougetraut, de Brexit-Referendum am Joer 2017 mat senger Campagne fir den EU-Austrëtt ze gewannen." Dat sot de Boris Johnson um Dënschdeg den Owend wärend der eenzeger Televisiounsdebatt mat sengem Konkurrent Jeremy Hunt. Den aktuelle briteschen Ausseminister huet sengem Rival a Virgänger beim Brexit just blannen Optimismus reprochéiert. Wie wéilt, dass den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU ee Succès gëtt, misst Detailer kennen, sou den Jeremy Hunt. De Boris Johnson sengersäits sot, dass hie Groussbritannien seng besonnesch Kraaft wéilt zeréckginn an d'Land aus dem Hamsterrad vum Schicksal befreien. De Boris Johnson an den Jeremy Hunt sinn déi zwee lescht Kandidaten an der Course fir d'Successioun vun der Theresa May un der Spëtzt vun der Tory-Partei an domat och un der Regierungsspëtzt. Déi final Decisioun läit elo bei deene ronn 160.000 Parteimember.