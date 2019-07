Et ass e Mëttwoch schonn déi 3. Kéier, datt déi däitsch Bundeskanzlerin bei engem ëffentlechen Optrëtt um ganze Kierper ziddert.

An dat bannent engem Mount. Dës Kéier war et bei der Visitt vum finnesche Premierminister Antti Finne zu Berlin wärenddeem d'Nationalhymne gespillt goufen, esou mellt et ee Fotograf vun der AFP. Ee Porte-Parole vun der däitscher Regierung huet ausgesot, datt et der Kanzlerin gutt géif goen an datt d'Diskussioune mam finnesche Premier wéi virgesi géife weidergoen. D'Angela Merkel huet kuerz drop virun der Press gesot, et géif hir "ganz gutt" goen an et bräicht ee sech keng Suergen ze maachen. Si géif sech nach ëmmer vun der 1. Attack erhuelen. Déi däitsch Regierung hat effektiv scho gesot, déi nei Attacke wier kee medezinesche Problem, mä psychologesch Reaktiounen no dem 1. Incident.

E Mëttwoch huet si manner geziddert, ewéi déi 1. Kéier, den 18. Juni a Präsenz vum ukrainesche President Volodymyr Zelensky. Deemools gouf gesot, d'Bundeskanzlerin hätt an der Hëtzt net genuch Waasser gedronk. Déi 2. Kéier war de 27. Juni.