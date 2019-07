Op der franséischer Autobunn ass et zu engem spektakulären Iwwerfall komm, deen awer net gelongen ass.

Zwee Krimineller hate geplangt ee Geldtransporter op der franséischer Autobunn bei Lyon ze stoppen an ze sprengen. Dëst ass hinnen och gelongen. Allerdéngs hat de Camion zum Zäitpunkt vum Iwwerfall keng Suen gelagert.

Si hate probéiert de Camion mat zwee Liwwerween ze stoppen. Beim Iwwerfall sinn déi dräi Geld-Liwweranten verletzt ginn a missten an d'Klinik bruecht ginn. No den Täter gëtt nach gesicht. Ier si sech mat Hëllef vun engem Fluchtauto duerch d'Bascht gemaach hunn, hu si déi zwee Liwwerween a Brand gesat.

D'Ermëttlunge lafen an een Deel vun der Autobunn ass gespaart.

Am Februar gouf et zu Paräis en ähnlechen Virfall, wou dräi Milliounen Euro verschwonne sinn. Den Täter gouf awer fonnt, mä hien huet et fäerdeg bruecht, d'Halschent vum Geld ze verstoppen.