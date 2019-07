Schlëmm Wiedere goufen et an Italien an a Griicheland. Sonnepräbbelien a futtis Ligestill sinn duerch d'Luucht geflunn.

Een heftegen Stuerm mat staarkem Reen a Knëppelsteng huet Dausenden Touristen op der Hallefinsel Chalkidiki am Norde vu Griicheland, e Mëttwoch an en Donneschdeg, iwwerrascht. Op mannst 6 Mënsche sinn dobäi em d’Liewe komm. Den Autoritéiten no goufe méi ewéi 60 Leit blesséiert. Duerch de Wand goufen Diecher mat ewechgerappt a Beem sinn ëmgefall. D'Regierung huet den Noutstand ausgeruff. An och an Italien un der Adria koum et zu schwéiere Wiederen. Mir hunn mat engem Meteorolog iwwer des Wiedere geschwat.

Vum Wierder op der Hallefinsel Chalkidiki ware virun allem Touriste betraff. Méi ewéi 60 Leit wieren duerch Still, Zillen, Dreckskëschten an aner Géigestänn blesséiert ginn, déi duerch d’Géigend geflu sinn, hunn lokal Autoritéite matgedeelt. Beispillsweis gouf eng Fra aus Rumänien an hir Duechter vun engem Dach erschloen deen sech lassgeléist hat. Nach ni hätt ee bis ewell esou ee staarke Wand erlieft, hunn Rettungsekippen op der Plaz annoncéiert. Ma esou eenzel Wiederphenomener wieren net op de Klimawandel zréckzeféieren, esou Meteolux.

An och an Italien un der Adria koum et duerch Wiederen zu Blesséierten. D’Leit um Strand vun Tortoreto an den Abruzzen hunn misste flüchten, wéinst enger hefteger Wiederfront, déi eragezunn ass. Et goufe Wandvitessë vun 150 Stonnekilometer gemooss. Donieft, hunn déi schwéier Reefäll fir Iwwerschwemmungen an der Stad gesuergt. Weiderhi gouf d’Touristenduerf Milano Marittima an der Géigend vu Ravenna vun engem Tornado getraff.

Meteolux no, kéint een Zonë vu Wiederen awer fréizäiteg bestëmmen an d’Leit drop hiweisen. Dës hefteg Wiederen a Griicheland an an Italien hunn sech no enger Hëtztwell mat Temperature vu bis zu 40 Grad forméiert. D’Hëtztwellen an déi héich Temperaturen an de leschten 30 Joer wieren e puer vun den Indicateure vum Klimawandel, esou nach Meteolux.