Ee grousse Schutzengel hat ee Mann, deen e Mëttwoch un der Grenz tëscht Kanada an den USA d'Niagarafäll erofgefall ass.

Wéi déi kanadesch Police matdeelt, waren d'Beamten alertéiert ginn, well ee Mann an enger Krisesituatioun um Bord vun dem 57 Meter héije Waasserfall géif stoen. Wéi d'Poliziste op der Plaz ukoumen, ass de Mann iwwert eng Mauer geklommen a gouf vun de Waassermassen mat ewech gerappt. Hien ass an d'Déift gefall an huet iwwerlieft.

Wéi et heescht, souz de Mann op engem Steen am Floss. Hie wier wuel blesséiert gewiescht, awer net liewensgeféierlech. Et handelt sech eréischt ëm dee véierte bekannte Fall, wou een Erwuessenen, deen d'Niagarafäll erofgefall ass, ouni iergendeng Protektioun iwwerlieft huet.