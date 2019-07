Déi britesch Regierung huet een Incident mat engem Pëtrolstanker am Persesche Golf confirméiert.

Entgéint internationalem Recht hätten dräi iranesch Schëffer probéiert, de Passage vun engem Handelsschëff an der Strooss vun Hormus ze behënneren. Dat huet ee Porte Parole vun der Regierung zu London bekannt ginn.

Do virdrun haten amerikanesch Medie gemellt, dass fënnef arméiert Booter vun der iranescher Revolutiounsgarde ee briteschen Tanker opgefuerdert hätten, seng Route ze änneren. Ee britescht Krichsschëff hätt intervenéiert an d'Booter opgefuerdert, op Distanz ze bleiwen. Dës hätten doropshin d'Kéier gemaach. Et wier een iwwert dës Aktioun beonrouegt, heescht et vu London. Et ass den dréngenden Appell un déi iranesch Autoritéiten, d'Situatioun an der Regioun ze deseskaléieren.

Virun enger Woch haten d'Autoritéite vu Gibraltar mat Hëllef vun der britescher Marinne ee Supertanker mat iraneschem Pëtrol confisquéiert. Den iranesche President Ruhani hat Groussbritannien dowéinst mat Konsequenze gedreet.

Déi iranesch Revolutiounsgarde huet den Tëschefall iwwerdeems dementéiert. Wärend de leschte 24 Stonnen hätt et an der Strooss vun Hormus keen Incident mat auslännesche Schëffer ginn, och net mat engem briteschen, sou d'Revolutiounsgarde op hirem Internetsite.