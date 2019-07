De Berliner Politiker huet a senge Bicher ëmstridden Aussoen iwwer Migrante gemaach. D'Leader vun der SPD wëllen hien net méi an der Partei hunn.

Déi zoustänneg juristesch Kommissioun huet den Ausschloss vum Politiker guttgehalen. Dëst muss awer net d'Enn vun der Affär sinn, well de Politiker kann nach an Appel goen. Et ass ewell déi 3. Kéier, datt d'SPD probéiert, den Thilo Sarrazin aus der Partei ze geheien.

De 74 Joer alen Politiker war vun 2002 bis 2009 Finanzsenator zu Berlin. Hien hält sech selwer net fir ee Rassist. Hien fënnt, datt hie just déi reell Situatioun beschreift, wann hie seet, datt d'Gesellschaft sech wéinst der Awanderung vun Mosleme géif splécken. Seng Partei gesäit dat anescht. Seng Gedanke wiere rassistesch an hätten näischt an der SPD verluer, sou de Generalsekretär vun der Partei.