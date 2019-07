An der Géigend vu Moskau koum et zu engem gréissere Feier an engem Kraaftwierk.

Bei Moskau huet et an engem Kraaftwierk gebrannt. 150 Leit waren am Asaz, fir d'Feier un enger Gaspipeline ze läschen. D'Feier huet sech op enger Fläch vun 800 Quadratmeter ausgebreet. D'Feier an den Damp sinn bis zu 50 Meter an d'Héicht gaangen. 11 Leit goufe medezinesch versuergt. Den Energieministère deelt mat, datt eng Leitung a Brand geroden ass, déi d'Kraaftwierk mat Gas versuergt. D'Anlag selwer war net betraff an eng Gefor fir d'Ëmgéigend gouf et net. Wéinst dem Damp war eng ganz Autobunn a Richtung Moskau gespaart. Offiziell Ursaachen déi zum Brand gefouert hunn, gëtt et nach net. D'Kraaftwierk ass 1996 a Betrib gaangen a versuergt Moskau zanterhier mat Stroum.