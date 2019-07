En Donneschdeg am Nomëtteg hu Wiederen iwwer Tréier vill Reen mat sech bruecht a fir gréisser Schied gesuergt. Persoune solle keng blesséiert gi sinn.

Der Stad Tréier no sinn en Donneschdeg am Nomëtteg bannent enger Stonn 37 Liter Reen de Quadratmeter gefall. Doduerch sinn zu Tréier an an der Ëmgéigend eng ganz Partie Kellere mat Waasser voll gelaf. Beem sinn ëmgefall, deels op Autoen an och op een Haus.

Stroosse goufen duerch de ville Reen iwwerschwemmt an hu misse fir eng Zäitche gespaart ginn. Och am Zuchverkéier gouf et Problemer. Nieft dem Reen sinn och Knëppelsteng erofkomm.

Die #Feuerwehr ist im Moment zu zahlreichen Einsatzorten in #Trier unterwegs. Im Alleenring sind einige Ampeln ausgefallen. Bitte fahrt vorsichtig! pic.twitter.com/CcHEhoji5C — Stadt Trier (@Stadt_Trier) July 11, 2019

Zu Zurlauben war ee Mann am Keller agespaart, dee riskéiert huet vollzelafen. D'Pompjeeë vun Tréier konnten de Mann aus senger Mësslechersituatioun befreien, hie gouf net blesséiert.