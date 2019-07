Déi tunesesch Garde Côte huet nom Ongléck vun engem Flüchtlingsboot weider 38 Läichen am Mëttelmier gebuergen.

Domat ass d'Gesamtzuel vun den Doudegen op 58 geklommen. Dat huet de Responsabele vum tunesesche Rouden Hallefmound bekannt ginn.

D'lescht Woch war ee Boot mat 86 Migranten u Bord virun der tunesescher Küst ënnergaangen. Dräi Persounen hunn iwwerlieft. D'Boot hat sech vu Libyen aus op de Wee Direktioun Europa gemaach.

D'Europäer mussen ëmdenken

Dat fuerderen d'Vereenten Natiounen mat Bléck op déi deels dramatesch Konditioune fir Flüchtlingen an aner Migranten a Libyen. D'Europäer sollten nees mat hire Sich- a Rettungsaktiounen am Mëttelmier virufueren an d'Migranten a sécher Häfen bréngen. Dat fuerderen de Chef vum UN-Flüchtlingswierk Filippo Grandi an de Chef vun der Organisatioun fir Migratioun, Antonio Vitorino an enger gemeinsamer Deklaratioun. Et wieren och dréngend méi Opfaangstrukturen a Libyen néideg.

Och de Retour vun de Migranten a Libyen, déi am Mëttelmier gerett goufen, misst gestoppt ginn, sou eng weider Fuerderung. Libyen wier ee geféierlecht Land. Eng Tragedie wier iwwerdeems den Doud vun iwwer 50 Migranten, déi d'lescht d'Woch wärend enger Rakéitenattack an engem Lager ëstlech vun Tripolis ëm d'Liewe koumen. Sou eppes dierft net méi geschéien.

No Donnéeë vum Flüchtlingswierk an der Organisatioun fir Migratioun hale sech den Ament a Libyen ronn 50.000 registréiert Flüchtlingen an Demandeurs d'asyl op, souwéi 800.000 weider Migranten. All des Leit misste besser protegéiert ginn, fir net an d'Hänn vu Passeuren ze falen.