En algeresche Supporter hat zu Montpellier d'Kontroll iwwert säin Auto verluer an ass an eng Famill gerannt, déi grad um Trottoir ënnerwee war.

Eng Fra vun 42 Joer koum ëm d'Liewen, zwee Kanner goufe blesséiert. De Chauffeur vun 21 Joer gouf festgeholl.

No der Victoire vun der algerescher Futtballnationalekipp beim Afrika-Cup an Egypten koum et en Donneschdeg den Owend zu Paräis zu Affrontementer.

Eng ganz Partie Geschäfter op de Champs-Elysées wieren ausgeraumt ginn, heescht et vu Reporter op der Plaz. Supporter a Poliziste waren uneneegeroden.

Déi algeresch Futtballnationalekipp huet sech beim Afrika-Cup géint d'Côte d'Ivoire duerchgesat gehat a steet elo an der Halleffinall. Zu Paräis, wou vill Bierger mat algereschen Originne wunnen, sinn doropshin Dausende vu Leit op d'Champs-Elysées gaangen, fir ze feieren. Dosende vu Leit hu mat Objeten an d'Vitrinne vun de Geschäfter geschloen an dës ausgeraumt, ënnert anerem ee Geschäft an dem Motorrieder verkaaft ginn. D'Police huet Tréinegas agesat. Op d'mannst eng Persoun gouf festgeholl.