No engem wochelaange Sträit, verzicht den US-President Trump bei der nächster Vollekszielung op d'Fro, wéi eng Nationalitéit d'Leit hunn.

Et géif een eng aner Optioun wielen, sou den Donald Trump en Donneschdeg virun der Presse am Wäissen Haus. Hie wéilt via Dekret all d'Donnéeë vun de Ministèren an Autoritéiten zesummeleeën. Et wier wichteg, ee kloert Bild dovun ze kréien, aus wéi vill Leit, mat oder ouni amerikanesch Nationalitéit, d'Populatioun zesummegesat ass, sou den US-President.

Viru ronn zwou Wochen hat den Ieweschte Geriichtshaff d'Fuerderung vum US-President zeréckgewisen, bei der Vollekszielung 2020 d'Fro vun der Staatsbiergerschaft ze stellen. Den Donald Trump war rosen iwwert dës Decisioun an hat an enger éischter Reaktioun gesot, dass hien d'Vollekszielung ënner Ëmstänn géif op méi spéit reportéieren.