Am Sudan huet d'Militärregierung, eegenen Aussoen no, eng Putschtentative verhënnert.

Wéi et heescht, hätten Offizéier an Zaldote vun der Arméi an de Geheimdéngscht probéiert ee Putsch duerchzeféieren. Déi regulär Arméi hätt des Initiativ awer kënnen ënnerbannen, heescht et vun de Vertrieder vun der Militärregierung.

12 Offizéier a 4 Zaldote wiere festgeholl ginn. Wéini et zu dëser Putschtentative koum, gouf net präziséiert. Aktuell gëtt no den Hannermänner vun dëser Aktioun gesicht. Viru knapp enger Woch haten sech d'Militärregierung vum Sudan an d'Demonstranten op eng Iwwergangsregierung gëeenegt.